Anne Igartiburu entrega el testigo a Jaime Cantizano en 'Objetivo Eurovisión'

'Spain calling', el programa sobre Eurovisión de RTVE.es, ha servido para dar a conocer la noticia del relevo en la presentación del programa 'Objetivo Eurovisión'. Jaime Cantizano acudió como invitado sorpresa después de las entrevistas a dos finalistas, Manel y Maika. Fue en ese momento cuando anunció que él sería el encargado de relevar a Anne Igartiburu en un especial que se emitirá en febrero en La 1, como recoge 'Vertele!'.

En 'Objetivo Eurovisión' se decidirá que artista representará a España en Kiev de los seis que mostrarán sus propuestas: LeKlein, Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela y Paula Rojo. LeKlein (Vanesa Cortés) ganó en la final del #EuroCasting, que concluyó el pasado 11 de enero en un programa emitido por RTVE.es. Esta joven defenderá el tema ‘Ouch!’, pop electrónico latino en cuya composición ha participado junto a David Ascanio, Albert Neve y Abel Ramos.

El resto de candidatos, Maika, Manel Navarro, Mario Jefferson, Mirela y Paula Rojo, han sido seleccionados de manera interna en RTVE. Los estilos son diversos: Maika presentará una canción de rock, 'Momento crítico', compuesta por J. J. Santana y Rafael Artesero; Manel Navarro participará con un tema pop, ‘Do it for your lover’, del que es coautor junto a Antonio Rayo ‘Rayito’; Mario Jefferson intentará acceder a Eurovisión con la canción pop ‘Spin my head’, de Chris Wahle, Mario Jefferson y Mandy Díaz; la propuesta de Mirela se llama ‘Contigo’, pop latino compuesto por Tony Sánchez-Ohlsson, Isaac Luke y Ander Pérez, mientras que Paula Rojo presentará e ‘Lo que nunca fue’, una canción de country pop compuesta por ella misma, junto a Álvaro Bárcena.