Severo sigue sin aparecer en 'El secreto de Puente Viejo'

Mauricio y Caridad discuten agriamente y por fin se muestra tal cual es: posesiva y maquiavélica. Además, en el capítulo de mañana de 'El secreto de Puente Viejo' (a las 17:30 horas en An tena 3) no hay ni rastro de Severo: no lo han visto desde ayer. Así, la noticia de la desaparición de Severo corre como la pólvora. Finalmente aparece, pero no como esperaban, pues Severo y Carmelo discuten.

La segunda sesión también va bien, o al menos eso es lo que Damián hace creer al terapeuta. Damián cena con la familia, se hace el bueno, pero la tensión es patente, con Camila y Hernando distanciados y Beatriz rota de pena por Matías y el engaño al que ha sido sometida. Hernando le reprocha a Camila que no colabora lo suficiente y ésta explota: siente que está de más.