En la próxima temporada de 'Britain's Got Talent' participará el Coro de Personas Desaparecidas, compuesto por familias de personas cuyo paradero es desconocido desde hace años, caso de Madeleine y de Claudia, la hija de Peter Lawrence, que desapareció en York en 2009, como recoge 'Chance'.

La actuación de esta coral se emitirá en el canl ITV en mayo, el mismo mes en el que se cumple el décimo aniversario de la desaparición de la hija del matrimonio McCann en la Praia Da Luz (Portugal), donde se encontraba la familia de vacaciones. Kate no ha participado en las audiciones que provocaron las lágrimas del jurado y del público cuando cantaron 'I Miss You', compuesto por Peter Boxell, el padre de Lee, desaparecido de Sutton en 1988. Pero la madre de Madeleine se sumará al coro en las fases posteriores de 'Britain's Got Talent'.

Esta buena noticia contrarresta el varapalo judicial que ha sufrido la familia McCann en los últimos días al perder el juicio contra el investigador Amaral, el mismo que en su libro, 'La verdad de la mentira', acusó a los padres de encubrir la muerte de su hija. Gerry y Kate le denunciaron por vulnerar su honor, pero la Corte portuguesa ha sentenciado que «el ejercicio de la libertad de expresión» es un derecho que está por encima de las reclamaciones del matrimonio. La pareja podrá recurrir la sentencia en la Corte Europea de Derechos Humanos.