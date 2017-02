Una escapada de 250.000 dólares

Selena Gómez y The Weeknd están dando muestras de que su noviazgo va hacia adelante, aunque ellos no lo han confirmado todavía. Sin embargo, hay quien piensa que la formalización de la relación la podrían llevar a cabo en la gala de los premios Grammy, el 12 de febrero. Pero hasta que llegue ese momento lo están disfrutando de lo lindo como lo demuestra el viaje que Selena Gomez y The Weeknd han hecho a Italia y cuyo desembolso podría haber ascendido a los 250.000 dólares.

El medio 'E! News' ha sumado los precios de los hoteles, restaurantes, museos y visitas guiadas que hizo la pareja de moda en Florencia y en Venecia y por lo que parece el canadiense no escatimó ni un solo euro.

Según este mismo portal de noticias, Selena Gomez y su chico estuvieron alojados en el exclusivo y privado hotel Belmond Villa San Michele de Florencia, donde el promedio de una suite privada es de 3.000 a 4.000 dólares la noche. Además, para ser más precisos, señala que podrían haberse alojado en la habitación de superlujo 'Limonaia Villa', cuyo precio oscila sobre los 10.000 dólares la noche.

Pero no solo fue el alojamiento, la pareja también fue vista en la Trattoria Borgo Antico donde la cena cuesta una media de 62 dólares por persona, más la visita guiada a la Galería de la Academia de la ciudad que cuesta aproximadamente unos 239 dólares. 'E News' también apunta que la pareja habría alquilado un servicio de limusina por 1.500 dólares.

Este alto nivel de vida que exhibieron en Florencia tuvo su continuidad en Venecia donde se alojaron en el Hotel Gritti Palace, donde pasar la noche cuesta 8.800 dólares. A esto hay que añadir el tradicional paseo en góndola que viene a costar 118 dólares, a lo que hay que sumar los 205.500 del jet privado ida y vuelta Los Ángeles-Italia. Todo ello se acercaría a la cifra publicada por la web.