Elvis Presley sigue vivo, según un grupo de fans

El grupo de Facebook 'Evidence Elvis Presley is Alive' sigue pensando que su ídolo sigue con vida. La página en cuestión muestra imágenes en las que aparece un hombre corpulento que asistió a la ceremonia de cumpleaños de Elvis Graceland en Memphis, que se celebra todos los años el 8 de enero.

El hombre vestía un sombrero negro, gafas de sol y una densa barba blanca para mantener su anonimato. También especularon con que tres hombres que estaban detrás de él, vestidos de negro, eran sus guardias de seguridad, contratados para proteger a Elvis durante el evento.

Pero no solo es este grupo el que piensa que el rey del rock sigue con vida. Tras publicar la noticia, un gran número de usuarios de la red social se han unido al grupo convencidos de ello. «Me di cuenta de que el hombre tenía muchos rasgos comunes con Elvis y me pregunté si realmente era él», escribió una internauta. «La gente que le rodea no tiene ni idea del personaje que tienen al lado».

Lo cierto es que se han podido oír versiones de todo tipo. Otros aseguraban que el hombre que aparece es en realidad el hermano gemelo de Elvis, Jesse Garon Presley, el cual nació muerto y que, según afirman, también se encuentra secretamente entre los vivos.

En la subasta que se celebra en la fiesta de cumpleaños de Elvis se recaudaron más de 330.000 euros en un total de objetos relacionados con la estrella del pop, entre los que se encontraban un anuario firmado por el cantante y una colección de joyas, armas de fuego y una chaqueta de gamuza azul que pertenecieron a Presley, según recoge la web de ABC.

Elvis Presley falleció el 16 de agosto de 1977, a los 42 años, y la autopsia reveló que había sufrido un ataque al corazón, probablemente causado por una sobredosis de somníferos.