Aída y Elettra Lamborghini firman una tregua en 'GH VIP 5'

No sabemos si será el final de la guerra o una simple tregua lo que Aída Nízar y Elettra Lamborghini han escenificado en 'GH VIP 5'. La vallisoletana y la italiana se han pedido perdón mutuamente, gracias, en parte, a la intermediación de Kiko Matamoros.

El colaborador de 'Sálvame', presente en la casa de Guadalix de forma temporal, ha creído conveniente que ambas mujeres se conozcan más. Para ello, Matamoros les ató los cordones de las botas y las unió con el fin de que limasen sus asperezas, como recoge la web de FórmulaTV.

Ambas salieron al jardín, a solas, y comentaron lo sucedido días atrás. Aída Nízar rompió el hielo y pidió perdón a Elettra con un «te pido disculpas, quizás no he comenzado del mejor modo», a lo que la italiana contestó: «Llevo unas semanas de nervios. No me gusta decir cosas malas cuando en realidad no las pienso. Te pido disculpas de corazón, no me gusta hacer daño a las personas».

Hay que recordar que la 'guerra' entre las dos concursantes comenzó cuando a Elettra no le sentó nada bien el posicionamiento de Aída en la casa de Guadalix. En plena emisión en directo de 'Gran Hermano VIP: el debate', Nízar defendió a Alonso Caparrós, algo que la italiana no soportó y que la llevó a insultar a la vallisoletana llamándola «pesada» y «perrita».