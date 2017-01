La relación entre Selena Gómez y The Weeknd ya es oficial

Selena Gómez ha confirmado, por fin, su relación con The Weeknd en su perfil de Instagram donde ha publicado un vídeo de su amado mientras ambos disfrutan de un romántico paseo en góndola por Venecia. La pareja ha hecho una nueva parada en Italia, después de pasar parte del fin de semana en Florencia haciendo visitas turísticas, según recoge el portal 'Chance'.

La pareja ya no se esconde. Ahora, ya les podemos ver bien juntos, agarrados de la mano, mientras pasean por el Museo Galería de la Academia de la ciudad florentina o durante sus comidas o cenas.

Según recogen algunos medios, Selena esperaba la bendición de su exnovio Justin Bieber, que no ha llegado y, por si fuera poco, el entorno del cantante ha señalado que no tiene intención de volver a oír la música de su compatriota porque le parece una 'verdadera mierda'. Hasta el momento, ese comentario ofensivo no ha sido respondido por Abel Tesfaye, que prefiere ignorarle.