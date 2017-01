Kanye West, Justin Bieber y Drake planean no asistir a los premios Grammy

Los premios Grammy ya no son lo que eran. Antaño, todas las estrellas musicales del momento estaban encantadas de conseguir uno de esos galardones; hoy, según algunos medios de comunicación, cantantes nominados como Kanye West, Justin Bieber y Drake están pensando en no asistir a la ceremonia que se celebrará en el Staples Center de Los Ángeles el próximo 12 de febrero, como recoge 'Chance'.

El cantante canadiense no tiene ninguna intención de asistir a los Grammy, e incluso está pensando en irse a otro lugar ese mismo día. Según una fuente próxima a Bieber, «simplemente no cree que los Grammy sean relevantes o representativos, especialmente cuando se trata de jóvenes cantantes».

Por razones semejantes, Drake, de 30 años, que cuenta con ocho nominaciones este año, tampoco subirá al escenario, mientras que Kanye West, que tiene ocho gramófonos, parece que tampoco ha pensado en acudir porque, según fuentes próximas al rapero, no se siente demasiado cómodo porque nunca ha ganado cuando se ha medido a un cantante blanco: «No hay enojo real, es sólo que muchos de los cantantes más jóvenes piensan que los Grammy son posiblemente irrelevantes».

Algunos artistas han ido más allá. No solo tienen pensado no acudir a la ceremonia, sino que ni siquiera han presentado sus trabajos para ser nominados. Es el caso de Frank Ocean, que ni se molestó en mostrar su nuevo álbum, 'Blonde', a los premios, a pesar de que muchos críticos han asegurado que era el mejor trabajo de 2016. Según el compositor de Nueva Orleans, «esa institución simplemente no parece estar representando muy bien a las personas que vienen de donde yo vengo», aseguró en una entrevista al 'New York Times' en noviembre. «Creo que la infraestructura del sistema de adjudicación, de nominación y de selección está caducado».