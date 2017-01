A Jorge Javier Vázquez no le gusta que le imiten

A Jorge Javier Vázquez no se le olvidará fácilmente la entrega del fin de semana del programa 'Got talent', en el que un concursante optó por imitar a varios famosos, entre ellos al presentador de 'Sálvame'. «Si supieras el mal trago que he pasado, no lo hubieras hecho...», le comentó Jorge Javier al concursante, que también se metió en la piel de Pedro Piqueras, Melendi o Torrente, según publica El Ideal.

El concursante le preguntó si se había mosqueado, a lo que el jurado respondió que no, pero apuntó que «ésta es una actuación que, una vez la has visto, no tiene recorrido», por lo que le negó el pase a la siguiente eliminatoria, aunque los otros tres miembros del jurado sí le dejaron pasar.