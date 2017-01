El sexo, tema principal de la última entrega de 'Chester in Love'

El sexo fue el protagonista de la última entrega de 'Chester in Love', en un programa en el que una de las entrevistadas era Sor Lucía Caram. La monja no tuvo problemas en hacer autocrítica y afirmó que desde la institución «hemos hecho mucho daño, creando malas conciencias y martirizando a las personas» con respecto al sexo y añadió «Es un tema que la Iglesia ha tenido durante mucho tiempo debajo de la alfombra, es tema que ven como sucio y oculto. Yo pienso que es una bendición», de ahí que reivindicara «una revolución tarde o temprano», pues «las iglesias están vacías y el mensaje ha perdido credibilidad».

Sobre sus experiencias amorosas, Sor Lucía contó que durante su juventud tuvo una amistad «muy bonita» con un chico, hasta el punto de que «nos dimos cuenta de que había una atracción» Pero, «finalmente me decanté por ser monja, por ser libre, cumplir con una misión y vivir por y para los demás». Una decisión de la que no se arrepiente. «Menos mal que no me quedé con él, porque creo que me hubiese cortado mucho las alas».

Sor Lucía tuvo una cuestión que contestar, un tanto indiscreta. Una espectadora del público le preguntó: «Cuando tienes necesidad sexual, ¿te masturbas?». «Así como te he dicho que soy virgen y que nunca he tenido relaciones sexuales, también te digo que no me masturbo», contestó la monja. Además recordó que ahora lo tiene controlado, pero como el resto de personas, en alguna se ha sentido frustrada al renunciar al sexo.

Para hablar de sus experiencias, también se acercó al plató de 'Chester in love', Sánchez Dragó quien comenzó hablando de su madre, la persona que le descubrió el sexo: «No el sexo practicado, claro». Su padre fue asesinado antes de que él naciera, por lo que dormía con su madre todos los días hasta que se casó con otro hombre. Ha llegado a asegurar que estaba enamorada de él y que se hacía el dormido cuando se cambiaba en la misma habitación: «Creo que de ahí viene mi fetichismo por las medias».

Al programa acudió Fran Arza, un asexual que coincidió en plató con Sánchez Dragó y cuyas ideas eran completamente contrarias. Fran confesó que «no me interesa el sexo ni me ha interesado nunca. No soy gay, ni tengo una malformación o una enfermedad. Me dan grima los besos, me molestan las imágenes sexuales, me dan asco».