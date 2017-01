Rick se presenta ante el rey Ezequiel en el nuevo adelanto de 'The Walking Dead'

El próximo 12 de febrero regresa a FOX España, en versión original subtitulada, una nueva temporada de 'The Walking Dead', (un día antes lo podrán ver los estadounidenses en AMC). Hasta que llegue ese momento, la cadena estadounidense nos está enviando algunos adelantos para empezar a entusiasmar a sus seguidores.

En el último tráiler se puede ver a Rick y su grupo presentándose a Ezekiel, líder de la comunidad conocida como El Reino. De esta manera, el grupo se volverá a encontrar con Daryl recién fugado primero, además de la reunión con Maggie y Sasha en Hilltop justo al final del último capítulo y el previsible reencuentro con Carol y Morgan en el primer episodio de esta nueva etapa.

«Alejandría, Hilltop, El Reino. Nuestras comunidades tienen algo en común. Todos hemos servido a Los Salvadores», le comenta Rick a Ezequiel. Una frase que confirma lo que ya han comentado por realizadores y actores de la serie: los ocho capítulos que completarán la séptima temporada serán una guerra total contra Negan y sus hombres. Por el momento, Rick ya está comenzando a formar un gran ejército para acabar con el dominio de los Salvadores, según recoge 20minutos.

La sinopsis de esta nueva temporada cuenta que «el grupo de Rick descubrirá una vez más que el mundo no es lo que pensaban que era. Es mucho más grande que todo lo que habían visto hasta ahora. Tienen un objetivo común, derrotar a Negan, que no será fácil. Para vencer necesitan algo más que Alejandría. Necesitan la ayuda del Reino y de Hilltop,pero al igual que Rick, Ezekiel y Gregory no quieren que se derrame sangre. Para convencerles de esto necesitarán algo más que las palabras. Las distancias que Rick y el grupo deben recorrer para encontrar armas, comida y nuevos luchadores son importantes. Encontraremos nuevos supervivientes en lugares increíbles. Veremos a Rick y al grupo enfrentarse a pruebas que jamás hemos visto antes. Veremos traiciones de gente en la que confiamos. Rick está seguro de que su grupo y los demás grupos tendrán un objetivo común: derrotar a Negan. Pero ninguna planificación preparara al grupo para una guerra total contra Negan y su ejército».