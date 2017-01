Cárdenas no soporta la parodia que hace de él, Buenafuente en su programa

Javier Cárdenas, locutor y presentador del programa de televisión 'Hora punta', no ha visto con buenos ojos la parodía que le ha dedicado en 'Late Motiv', Andreu Buenfuente, donde señalaron que el programa de Cárdenas parecía de los noventa. Un comentario que no le ha gustado demasiado al presentador de la cadena pública, que se ha encargado de contestar al catalán a través de su programa de radio. Para empezar, solicitó los datos de audiencia de su programa en TVE y también de los menos vistos. «Curioso el dato de ‘Late Motiv’, el programa de Buenafuente, que a veces ni siquiera me sale en la lista, porque es un cero», comentaba una colaboradora, mientras el presentador añadía: «Un cero técnico».

Otro colaborador de Cárdenas comentó que en una cena con unos amigos, éstos le dijeron que no sabían que Buenafuente tuviese un programa. «Es curioso, porque tiene casi el doble de presupuesto que nosotros. No hay ni un solo portal que diga el presupuesto multimillonario que tiene y que saca un cero técnico, teniendo 60.000 euros de presupuesto cada noche. Es una locura. Si tuviésemos este presupuesto, tendríamos artistas internacionales y todo», apuntaba Cárdenas, que minutos después ponía en duda de que Movistar quisiera continuar con el programa: «Suenan rumores importantes de que Movistar no puede mantener un programa que cuesta esa salvajada con un cero técnico. Lo hacen porque es Movistar y tienen tanta pasta…».

También le echó en cara a Buenafuente que siguiera con la misma fórmula, asegurando que no funcionaba: «Hay gente que dice que sigue haciendo la misma tele desde hace veinticinco años, y es verdad. ¿Cómo es que no te renuevas? Hace 25 años que haces lo mismo. Si no ha funcionado en los últimos 10 años, ¿no ves que no puedes seguir haciendo lo mismo?».

El ataque concluyó, según recoge El Ideal, haciendo un balance de las finanzas del catalán y recordando que debe millones a Hacienda, «Lo que no se entiende es que él tenga semejante deuda con Hacienda. Con la cantidad de pasta que ha ganado y debes millones a Hacienda. Es curioso, ¿eh?».

Ahora toca la replica de Buenafuente...habrá que esperar.