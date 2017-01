Antonio Banderas, hospitalizado por un fuerte dolor en el pecho

Antonio Banderas ha sido trasladado de urgencia el pasado jueves a la hospital de St. Peter, en Chertset, tras sufrir un fuerte dolor en el pecho, mientras realizaba ejercicios en la mansión donde vive junto con su actual pareja Nicole Kempel.

El equipo médico le mantuvo en observación durante un tiempo hasta que éste se encontraba fuera de peligro, tras lo cual le dieron permiso para regresar a su casa, según ha publicado El Mundo.es

El actor malagueño ha confirmado al periódico 'The Sun' que había sufrido un 'episodio' sin importancia, no sin antes expresar su agradecimiento a los paramédicos y profesionales que le atendieron.

Antonio Banderas fijó su residencia en Inglaterra en el año 2015 para comenzar a estudiar diseño en la escuela Central Saint Martins con el objeto de crear su propio línea de caballeros. En su nueva casa, el actor podría haber encontrado el equilibro perfecto para desarrollar sus planes cinematográficos, gracias a la tranquilidad que le ofrece su retiro en el campo. «Surrey me parece un lugar mágico. Ya no soy una persona a la que le interesen demasiado las fiestas, así que aquí encuentro la paz y el espacio que necesito para estudiar y centrarme en mis pensamientos. Ahora mismo estoy trabajando en varios guiones», aseguraba en una entrevista a 'The Sunday Times'. «Voy a montar en bici por el bosque, y todo el mundo en Cobham, Weybridge y Esher es muy amable. Y sobre todo, estoy rodeado de naturaleza. Me encanta observar a los ciervos y a los zorros que entran en nuestro jardín», apunta el actor.