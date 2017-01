Justin Bieber, aplastado contra las vallas en un partido benéfico de hockey sobre hielo

Ayer la ciudad de Los Ángeles fue testigo de un partido benéfico de hockey sobre hielo entre famosos y jugadores profesionales, con motivo de la liga norteamericana de All Star de la NHL.

Entre los famosos que participaron estaba Justin bieber, que siente pasión por este deporte como buen canadiense que es. Otros de los participantes fueron Cuba Gooding Jr o Tim Robbins.

Pero fue Chris Pronger, uno de sus compatriotas, el que en un descuido de Bieber aprovechó para aplastarlo contra las vallas y hacerle sentir la dureza del deporte. A pesar de todo, el cantante no se lo tomó mal.

Definitely a bit of a Chris Pronger/Justin Bieber rivalry building here. pic.twitter.com/U6L7lQdIrI