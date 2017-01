«Cometí el error de no hacerme la prueba, lo asumo y lo he pagado»

Pepe Navarro ha reaccionado pronto a la exclusiva de La Otra Crónica de El Mundo y ha hablado en directo en el programa de Isabel Gemio en Onda Cero sobre la polémica de paternidad del hijo de Ivonne Reyes.

«La información de El Mundo es fiel a la realidad lo que me sorprende es que se haya filtrado, ya que pretendíamos mantenerlo en secreto porque no queríamos que el asunto trascendiese fuera de la intimidad de la familia», explica Navarro.

Como explicó La Otra Crónica de El Mundo, Andrea Navarro ha presentado un recurso de revisión a la sentencia de la Audiencia Provincial del 2 de febrero de 2012 por la que se le atribuía la paternidad del hijo de Ivonne Reyes a su padre: «Mi hija solo ha querido reivindicar sus derechos y los que marca la ley».

«Cometí el error de no hacerme la prueba, (creía que era imposible demostrar que yo era el padre de ese hijo, ya que no hubo ningún tipo de relación) lo asumo y lo he pagado. Lo que era un castigo extra era ver a esta señora en televisión descalificando, mintiendo e insultado. Eso hiere a cualquiera y sobre todo a una hija que ama a su padre», afirma el presentador a Isabel Gemio.

Aún así, Navarro afirma: «Yo no quiero entrar en ese asunto, aunque es un tema que puede dar mucho que hablar. Yo lo único que puedo decir es que mi hija está en su derecho de saber quién es su familia y de reivindicar su derecho de alcanzar la paz, ya que esta señora no solo se conformó con cobrar sino que además nos agredía pública y privadamente, algo a lo que la madre de mi hija tiene mucho que decir por el acoso permanente al que han sido sometidos».