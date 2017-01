Posible regreso de un personaje muerto a 'The Walking Dead'

No es extraño ver en 'The Walking Dead' cómo algunos personajes que habían desaparecido en entregas anteriores reaparezcan de nuevo, y es que no hay que olvidar que la ficción de AMC está ambientada en un apocalipsis zombi. No obstante, el regreso que está a punto de producirse parece algo extraño.

Según ha publicado 'Cinemablend', existen rumores de que Abraham, miembro del grupo de supervivientes de Rick Grimes y asesinado por Negan en la séptima temporada, podría volver a aparecer en pantalla para concluir la segunda parte de esta entrega.

El problema de su regreso reside en que su cara fue pulverizada por el despiadado bate de Negan, 'Lucille', por lo que su vuelta como un zombi parece inviable. Según esos rumores, la única posibilidad es que su regreso sea en forma de 'flashback' o 'sueño onírico' en la mente de algún personaje. De momento, no hay nada confirmado, por lo que solo nos queda esperar.