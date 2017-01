Katherine Heigl prefiere la adopción al parto

Katherine Heigl, madre de dos niñas adoptadas (Naleigh Moon, de 7 años, y Adelaide Marie Hope, de 4), ha querido saber lo que es tener su propio hijo biológico. «¡Fue una sorpresa! Sabía que quería ampliar nuestra familia, sabía que quería tener más hijos, pero no sabía cómo nos iba a ir con todo eso», contó en una entrevista a la revista 'People' días después de anunciar su embarazo.

En un principio, la noticia de su embarazo no fue desagradable, debido a sus compromisos profesionales: «Seré totalmente sincera, mi primera reacción fue '¡Oh, mierda!'. Pero ahora tenemos una nueva normalidad y tengo que darme un descanso para acostumbrarme a ella».

La actriz nunca tuvo claro si la mejor manera de tener hijos fuera teniéndolos ella. Además, su hermana mayor Meg fue adoptada por sus padres tres años antes de que naciera ella, por lo que quizás optara a este modelo de familia. «Sólo cuando tenía unos 35 años empecé a pensar: 'Bueno, ¿deberíamos pensar en quedarme embarazada?' No quieres que esa elección te sea arrebatada», aseguró.

Katherine no se arrepiente de su decisión de tener un hijo biológico. «Por alguna razón, sentía que iba a ser difícil para mí, por todos los problemas de estómago y el dolor de espalda que sufro siempre. Pensaba que el embarazo me iba a destrozar, que sería de esas mujeres que estarían doloridas y agotadas los nueve meses», explicó después de negarlo todo y declarar que su embarazo fue bastante fácil, aunque unas semanas antes de dar a luz el ginecólogo informó a la pareja de que el niño estaba mal colocado para salir y que tendría que nacer por cesárea. «Fue muy estresante en el momento», y añadió: «Pero todo transcurrió en una hora, fue mejor de lo que creía», según recoge ABC.

Lo realmente malo está llegando ahora. La actriz ha señalado que estas primeras semanas ha sufrido muchos altibajos emocionales. «De repente, estoy obsesionada con el bebé, luego no lo quiero ver… En realidad, prefiero la adopción que no me altera las hormonas», concluyó la intérprete.