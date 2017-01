El hijo de Kiko Rivera no viajará a Inglaterra

Buenas noticias para la familia Pantoja. El juez de Eibar ha dictaminado que el hijo de Kiko Rivera y Jessica Bueno se quede en España, según ha publicado la web de la revista 'Hola!'

Según parece, el Dj se enteró por la prensa de que su ex tenía intención de trasladarse a Londres junto con su marido Jota Peleteiro, que de nuevo ha comenzado a jugar con el Brentford. Por ese motivo, el hijo de Isabel Pantoja solicató la revisión del acuerdo de custodia para saber si eran legales los traslados que iban a someter a su hijo.

Por el momento, Kiko no ha hecho ninguna declaración sobre el tema, aunque seguramente estará satisfecho al conocer la sentencia. No podrá decir lo mismo Jessica Bueno, a la que no le queda otro remedio que permanecer en Eibar, mientras su marido está en Londres.