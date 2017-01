Chenoa y Pilar Rubio, las verdaderas protagonistas de 'El Hormiguero'

Pablo Motos tuvo como invitados de 'El Hormiguero' a Chenoa, Ángel Llàcer y Carlos Latre para hacer balance de su experiencia como jurado en 'Tu cara me suena', programa de Antena 3 que se emite en la noche de los viernes.

Durante la emisión del programa, su presentador señaló que la triunfita iba sin ropa interior por consejo de Pilar Rubio, quien bailó el mítico baile de Beyoncé en su reto personal.

El vestido de Chenoa llamó la atención y más a raíz de que Ángel Llàcer gritara: «No lleva bragas», refiriéndose al vestido de transparencias de la cantante. En ese momento, Motos explicó que se había quitado la ropa interior porque al cruzarse con Pilar Rubio por el pasillo ésta le había dicho: «Quítate las bragas».

No hizo falta nada más para que Chenoa cambiase su look: «Le he hecho caso porque ella viste muy bien y sabe de lo que está hablando», respondió.