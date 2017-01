Aída Nízar, nueva concursante de 'Gran Hermano VIP 5'

Cuatro años después de ser despedida fulminantemente, Aída Nízar vuelve a entrar por la puerta grande en Telecinco para ocupar el puesto vacante que deja el recién expulsado en 'Gran Hermano VIP5, Tutto que ya puede dejar de mentir a sus compañeros, tal y como ha recogido 'Vertele'.

Entre todos los concursantes del programa, al que peor le cayó la entrada de Aída en el reality fue a Aless Gibaja. Con esta decisión, Telecinco ha dejado claro que Mediaset ha perdonado a la ex colaboradora que había mantenido contenciosos desde hace años con ellos. «Gracias Dios mío por esto, gracias. Aquí fui la mujer más feliz del mundo. Son lágrimas de felicidad», exclamaba Aída.

Desde el plató Jordi González anunciaba que «el público ha decidido que Aída sea 'señora' con un 93% de los votos».

Sin salirnos del plató, Jordi entrevistaba al último expulsado del programa, el canario Tutto. El presentador le informaba de que «hoy viernes sale a la venta tu primer single». Algo que sorprendió y agradeció el expulsado: «Me siento un privilegiado».

A continuación, el programa emitía unas imágenes que desmontaban al Tutto Durán estrella de la música latina. Emma, Aly, Marco reían y otros como Daniela, Aless, o Irma quedaban asombrados. Al despedirse, Tutto comentó: «Me costó mucho hacerlo porque no me gusta mentir. Pero tuve un compañero que me echó una mano genial».

Respecto a la prueba semanal, Ivonne Reyes fue elegida por sus compañeros como la sirvienta que mejor hizo su trabajo. Por ello, el programa le dio el privilegio de nominar directamente a uno de sus compañeros, eligiendo a Alejandro Abad. El resto de concursantes nominaron, sin poder votar al productor musical. De esta forma los nominados de esta semana son Alejandro Abad, Alonso, Aly e Irma.