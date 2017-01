Primer famoso arrestrado por protestar contra Trump

El actor Shia LaBeouf fue detenido la pasada noche del miércoles en las inmediaciones del Museo de Moving Image, en Queens (Nueva York), tras protagonizar un altercado con un partidario del presidente Trump. El arresto se produjo horas después de haberse enfrentado con un seguidor del nuevo presidente de Estados Unidos y partidario de la supremacia blanca. El momento del enfrentamiento fue recogido por una cámara Live Stream que emite desde el pasado viernes.

La presencia de esta cámara forma parte de la iniciativa impulsada por el actor para protestar por la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. 'He Will Not Divide Us' (Él no nos dividirá) es el lema de esta campaña a la que se han sumado muchas personas anónimas. El objetivo del protagonista de 'Transformer' es que esté en emisión las 24 horas al día durante los próximos cuatro años del mandato republicano.

Después del acto de inauguración, protagonizado por Jaden Smith se sumaron otros famosos. Durante un momento de la concentración, un individuo se acercó al objetivo y lanzó emblemas sobre la supremacía blanca, lo que provocó el enfado del intérprete de 30 años. Fue entonces cuando éste, sin tocarlo, empezó a repetir el emblema cada vez más alto. Debido a la tensión que se estaba generando, varias personas decidieron separarlos.

El arresto de Shia se produjo el miércoles por la noche, cuando éste agarró la bufanda de su rival arañándole, por lo que podría haber sido acusado de asalto, pero, este hecho no evitó que las cámaras continuaran grabando y que sus adeptos mantuvieran el repetitivo cántico.