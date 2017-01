Toño Sanchís desvela la farsa de 'Sálvame Deluxe'

Toño Sanchís se ha convertido en el primer expulsado de 'Gran Hermano VIP', una situación que no le ha gustado demasiado al representante que no ha tardado en cargar contra Telecinco y contra su programa 'Sálvame Deluxe', según recoge El Ideal.

Sanchís ha hablado largo y tendido sobre este espacio en 'Gran Hermano VIP: el debate'. Ha querido dejar claro que es completamente falso todo lo relacionado con el 'polígrafo' de 'Sálvame Deluxe', la máquina que presuntamente desvela si alguien miente o dice la verdad al ser preguntado por cualquier cuestión. «Es mentira la máquina esa. Mira, llevaron una vez, cuando mi movida, a Dinio y a no sé quién y dijo que yo me había intentado liar con su mujer en Barcelona y yo no sé ni quién es su mujer», comentó Sanchís.