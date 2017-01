Marta Torné se va de 'Cámbiame' para protagonizar una serie

Marta Torné se convirtió en noticia en los últimos meses después de su salida del programa 'Cámbiame' y la elección de su sustituta, Carlota Corredera. Tras su marcha se suscitó una polémica sobre la ausencia de una despedida 'digna' en el programa de Telecinco. La actriz no ha tenido ningún problema en hablar sobre el tema en 'Lecturas', revista en la que ha hablado de sus nuevos proyectos con la cadena y en Hollywood. «'Cámbiame' era trabajo fijo y eso es muy guay en esta profesión. Estaba muy acomodada en ese rollo de presentar. Pero a la vez estaba un poco presa. Me robaba demasiada energía».

También comenta cómo se barajó la posibilidad de abandonar el programa para volver a interpretar algún papel en la ficción: «Paolo (Vasile) vio una peli mía por casualidad, le encanté como actriz y en la cena de Navidad me lo contó» y añadió: «Le dije: 'Pues oye méteme en una ficción, que estoy aquí como desaprovechada'. Porque en 'Cámbiame'el alma del programa son los estilistas y es un formato en el que yo no podía evolucionar».

A partir de esa charla con Vasile decidió abandonar el programa: «A raíz de esta conversación tomamos la decisión. Si no me hubieran prometido algo de ficción, no habría dejado el programa. Por cobardía de si no me sale algo. Pero, al tener seguro eso, ya entonces dije que sí».

Sobre su 'futuro' trabajo de ficción explica que «es una serie, una comedia en prime time. Se empezará a rodar en primavera».

En cuanto a la forma que salió del 'Cámbiame', la actriz señala que «yo no quise despedidas. Soy muy llorica y me daba mucha pena por mis compañeros y no quería dramatismos». Por otra parte, confiesa que a su sustituta Carlota Corredera todavía «no la he visto. Tampoco tengo curiosidad. Ya sé que Carlota lo va a hacer genial. Ella fue mi directora en el programa 'TNT' y la amo».

También ha dejado caer que tiene algún proyecto en Estados Unidos hasta donde ha viajado. «Me fui porque tenía pendiente una reunión con un manager especializado en actores latinos. Con el programa estaba atada y no tenía sentido ir, pero al fin nos hemos visto. Fue todo muy bien».