Laura Fa arremete contra Risto Mejide y su chica en Twitter

Laura Fa ha entrado pisando fuerte en el mundo de las noticias del corazón. Esta nueva colaboradora de 'Sálvame' se ha despachado a gusto en Twitter con Risto Mejide y su pareja, después de unas declaraciones del publicista en su programa ‘Chester in love’, sobre el trabajo de los paparazzi. Al parecer, Mejide criticó duramente a estos periodistas, algo que no sentó nada bien a la tertuliana, tal y como recoge El Ideal.

«Risto hablando de cómo se lucran los paparazzi el día que entrevista a Belén Esteban y Mónica Cruz», publica Fa en la red sociales y añade: «Dear @enricbayon , dile a Risto que sin el interés de la prensa por su novia ésta no haría ni uno solo de los curros de modelo que ha hecho», refiriéndose a su novia Laura Escanes y dirigiéndose a un conocido paparazzi.

Esta polémica sobre los paparazzi también estuvo presente en la cuenta de Twitter de Risto, a través de un usuario. «Flipo. Llaman a un paparazzi al Chester para no dejarle hablar y echarle del plató», dice el comentario. «Ellos NUNCA me dieron la opción de NO salir en sus fotos. Aún que le he dejado replicarme una vez. Ellos ni eso», respondía Mejide.

Este tema también estuvo presente durante la entrevista a Mónica Cruz, debido al acoso que había sufrido en alguna ocasión: «A veces vives episodios muy violentos cuando vas por una carretera y se hacen barbaridades con un coche para hacer una foto que ni siquiera se va a ver. Sueltan el volante, disparan la cámara… es como de película. Y yo eso no lo voy a permitir», decía Cruz en el programa.