Elettra Lamborghini no quiere una relación con Daniela Blume

Lo que parecía una buena relación podría terminar como el rosario de la aurora. La tensión entre Daniela Blume y Elettra Lamborghini va en aumento ya que la italiana no tiene ninguna intención de que su relación con la locutora de radio vaya a más, según publica Bekia.

En la fiesta celebrada ayer martes, 24 de enero, Elettra ha querido explicarle a Daniela que no le gusta y que no quiere tener nada con ella. «Yo ya te dije que me gustabas y me sigues gustando, pero que no nos vamos a casar ni nada...», comentaba, por otra parte, la locutora.

Elettra ha querido dejarle claro a su amiga que le gusta estar con ella y que se lo pasa bien a su lado, pero nada más: «Yo tengo muchas cosas mejores que estar ahí pendiente de hacerte bromas. Hago las cosas porque me apetece, no estoy actuando», insistía.

Minutos después Elettra se acercaba a Aless Gibaja para contarle su conversación con Blume. «Dice que ya solo somos amigas, ¿y qué eramos antes? Yo nunca he creído que estuviera intentando algo conmigo porque si alguien está intentando algo conmigo, cambio de actitud», explicaba la rica heredera.

Gibaja le comentaba que no estaría mal que comenzaran una relación: «Es una pena que, si os gustáis, no pase nada por tonterías», explicaba. A pesar de esos comentarios, Elettra tiene claro que aunque Daniela le gusta no tiene intención de dar un paso más. «No es mi tipo. Está guapa pero gustar es otra cosa... Pero, no sé, hay veces que hace cosas raras que no sé si es porque quiere ser especial; como cuando dice que nunca se peina el pelo y luego la veo por la mañana peinándose. Entonces, ¿esto qué es? No sé, yo soy totalmente diferente», apunta Elettra insinuando que en ocasiones Daniela se comporta así para llamar la atención: «Aquí pasan muchas cosas. Si tengo que dejar mi tiempo a una persona que está jugando conmigo solo por las cámaras... por eso voy con mucha cautela».