Bradley Cooper, muy pendiente del embarazo de Irina Shayk

Bradley Cooper y su pareja Irina Sahyk han sido fotografiados juntos mientras entraban a visitar al ginecólogo de la modelo rusa. Hace unos días se publicaba una noticia en la que la modelo no estaba contenta del todo con el embarazo que se hizo pùblico tras un desfile de los ángeles de Women's Secret, donde la supermodelo no pudo disimular la barriguita. En ese momento, Irina recibió infinidad de felicitaciones, entre ellas las de su ex pareja Cristiano Ronaldo.

A pesar de ser del dominio público su embarazo, Irina siempre ha intentado que no se le note demasiado su estado de ahí que utilice ropa muy ancha, grandes capullas y todo ello acompañado por un semblante no demasiado alegre que esperemos que cambie al ver el apoyo que está recibiendo por parte de su prometido Bradley Cooper que se está mostrando muy cercano y pendiente, en todo momento, de la modelo y de su futuro hijo, tratándole con cuidado y delicadeza y sin perder detalle de los movimientos de la prometida, según recoge el portal 'Chance'.