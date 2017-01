Angelina Jolie, la nueva imagen de Guerlain Parfumeur

La marca francesa Guerlain Parfumeur se ha fijado en Angelina Jolie para que sea imagen de su nueva fragancia femenina. «Creamos perfumes para la mujer que admiramos», dijo Jacques Guerlain, creador de fragancias míticas como Shalimar, L’Heure Bleue y Mitsouko. Thierry Wasser, Maestro Perfumista de Guerlain, ha encontrado su inspiración en Angelina Jolie para expresar las diferentes facetas de una mujer, según recoge el portal 'Chance'.

La colaboración entre la actriz y Guerlain comenzó a cuajar en Camboya en diciembre de 2015, mientras la Jolie dirigía su película 'First They Killed My Father'. Esta relación tenía como precedentes la infancia de la actriz que recuerda la afición que tenía su madre por los polvos de Guerlain.

La ex de Brad Pitt ha donado los ingresos que ha recibido por la campaña para Guerlain para fines benéfico. Hay que recordar que Angelina es Enviada Especial del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados y cofundadora de la Iniciativa Preventing Sexual Violence.