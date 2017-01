Paula Echevarría explica las razones por las que Bustamante publicó una fotografía de su hija

Paula Echevarría no quiso perderse la entrega de los premios Feroz, a los que acudió para acompañar a sus compañeros Cecilia Freire y José Sacristán, nominados por sus papeles en 'Velvet'.

La actriz, que posó con un vestido de Dolores Promesas Heaven, habló, para el portal 'Chance', de la última fotografía que compartió su marido, en la que se puede ver el rostro de su hija Daniella. Paula aclara que la aparición de su hija en las redes fue un poco a petición suya. «Yo no era nadie para sacarle la cara a mi hija sin que le pareciera bien, le ofende eso, Daniella quítate, ponte de espaldas, y ella tiene Instagram, privado, pero con sus amigas y quería, quería, al final cuando la escondes tanto creas más expectación para que el día que cumpla 18 le acribillen».

Respecto a sus proyectos, apuntó que tiene una serie que todavía no se ha comprometido del todo por lo que no puede hablar de ella. También tiene en cartera una película: «Hay un proyecto para finales de año, muy especial para mí por la persona que es pero no puedo decir nada, será un año completito», apunta.