Florencio y Matilde, la cita que enamora a la audiencia de 'First Dates'

Procedente de Fregenal de la Sierra (Badajoz), Florencio deseaba encontrar en 'First Dates' a una mujer que le hiciese compañía, sobre todo por las noches, que «es cuando más solo me encuentro». A sus 81 años, viudo desde hace cinco y sin hijos aunque con muchos sobrinos, Florencio reconoció haber puesto «anuncios en el periódico, contraté a una agencia matrimonial… pero, de momento, no tengo novia», como recoge El Huffington Post.

Y acudió a 'First Dates' para probar suerte. Nada más entrar, por su amabilidad y su naturalidad, conquistó a los camareros y al público, sobre todo cuando dijo: «Mi matrimonio fue muy bien, ella era muy buena también, pero falleció y ya se acabó todo».

Florencio esperaba a Matilde, de 77 años, procedente de Badajoz, viuda desde hace 20 años y madre de cuatro hijos. Matilde también acudió a 'First Dates' para encontrar a un hombre que le hiciese compañía.

La cita fue divertida, donde no faltaron las risas y el buen humor, pero a Matilde le preocupaba una cosa: los 94 kilómetros que les separaban. Después de escuchar a Javier cantarles una canción para ambos, la cena llegó a su fin, y también la cita.

A pesar de que no habrá una segunda oportunidad, Matilde dejó claro que siempre se van a saludar si llegan a verse en la caña. Y que les quiten lo 'bailao'.