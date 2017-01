Fans de Thalía se enfadan por mostrarse sin maquillar

Thalía quería tener una consideración con sus seguidores en las redes sociales y decidió mostrarse tal y como es en su vida diaria, en este caso mientras practicaba yoga. La cantante mexicana, como recoge la web de El Comercio, publicó una imagen en Snapchat con la que pretendía el reconocimiento de sus seguidores.

Pero no todo fueron alabanzas. Al contrario. Thalía no podía imaginar el revuelo que se formó con la publicación de la foto porque a alguno de sus fans no les ha gustado que la cantante se muestra tal y como es, sin maquillaje ni artificios estéticos.

A sus 45 años, Thalía hace uso de pestañas postizas, correctores y secretos varios para disimular el paso del tiempo en su rostro y en su cuerpo. De esta forma, cada vez que la mexicana posa antes los medios su imagen es la de una jovencita atractiva, que es la que desean ver sus más fervientes seguidores, a quienes la fotografía de Snapchat les ha causado una especie de 'trauma'. Otros, por contra, la han felicitado por ser como es y mostrarse al natural.