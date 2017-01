Adrián Lastra la lía en Instagram por un comentario sobre Blanca Suárez

Adrián Lastra la ha liado en Instagram tras hacer un comentario sobre una fotografía de Blanca Suárez. La actriz quiso compartir en la red social una imagen en la que aparece en la playa en biquini, rodeada de palmeras y con el mar de fondo. Al ver la instantánea, el actor comentó: «¡Qué asco!». Una expresión que fue suficiente para que la legión de seguidores de Blanca Suárez se levantara en armas y ensalzara la belleza de la actriz. «No me esperaba estos comentarios de ti para la Emperatriz de la Belleza», comentó un fan, mientras que otro le reprochó: «En la vida hay personas tan malas, envidiosas, que es vital para ellos verter su mala onda. Tu eres linda, siempre recuérdalo».

Parece que los seguidores de Blanca no supieron soportar el comentario irónico del actor que, por otra parte, es gran amigo de la actriz, según publica El Comercio. Afortunadamente, algún seguidor supo interpretar el doble sentido de Adrián Lastra. «Aquí la gente no entiende que eso es un comentario de amigos no??... madre mía a este paso ya nunca se va a poder comentar nada en ninguna red social si la gente se toma los comentarios de esa manera», defendió una seguidora, a la que seguía otro comentario: «A ver la gente no entiende el humor? España, enero 0 grados, capas y capas, Blanca en bikini en la playa... de verdad creéis que si se llevaran mal le comentaría?».