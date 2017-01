Toño Sanchís le lanza una indirecta a Belén Esteban

Tres días después de su expulsión de la casa de Guadalix de la Sierra, Toño Sanchís acudía al plató del debate de 'Gran Hermano VIP 5' y lo hacía con ganas de contestar a todas las preguntas que le plantearan.

En primer lugar, ha querido expresar sus disculpas hacia la hija de Irma Soriano, con la que se enfrentó el pasado jueves. Por otra parte, a Toño le han preguntado por su metedura de pata durante los últimos minutos de la gala del pasado jueves. Recordar que el representante dejó completamente desarmado a Tutto Durán al desvelar en su conexión en directo con los concursantes que el anónimo está interpretando un papel. El representante asegura que cometió la imprudencia sin querer, aunque son muchos los que piensan que Sanchís lo hizo conscientemente. El representante quiso arreglar el error argumentando que «fue un shock» el enterarse de la mentira de su compañero, según recoge el portal Formulatv.

Víctor Sandoval, uno de los invitados en el plató, rescató un comentario de Toño que hacía referencia a Belén Esteban, al ser expulsado del reality y de que le esperaran en el plató «no como a otras personas a las que no recibieron». No hay que olvidar que en 'GHVIP 3' los familiares de Belén Esteban decidieron no entrar en el plató para felicitar a Belén por su victoria.

Toño también tuvo algunas palabras para Terelu Campos, que visitó durante cinco días a los participantes en el concurso. El representante dijo sentirse decepcionado con ella, tras repasar algunas imágenes de su visita. «Era mi amiga, teníamos una vinculación profesional y ha malmetido. Me parece ruin», y añadió: «Si a una persona con la que no ha tenido problemas personales ni profesionales le hace esto, qué no hará con quien sí tenga problemas». También ha recordado que él se busco un problema, en cierta ocasión, con Belén por defender a Terelu: «Se acabó el cariño, esta persona me importa un bledo».