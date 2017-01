Ryan Gosling y su parecido con Kiko Rivera

Emma Stone y Ryan Gosling han conseguido desatar la locura por su papel en la recién estrenada película 'La la land'.

El éxito que ha cosechado el actor con esta cinta le ha traído algo de lo más inesperado que se puede ver en la red: su parecido con Kiko Rivera.

La imagen no es nueva, el autor ya la tuiteó hace dos años, pero ahora ha vuelto a viralizarse por el enamoramiento de los espectadores con el protagonista de la película, según informa Vertele.

Aunque parece que el Dj y el actor tienen muy poco en común, los más vivos han apuntado los ojos caídos de ambos, la forma de las cejas y nariz, y la finura de sus labios, como rasgos en común. Incluso, el autor ha añadido una segunda imagen para demostrar que «el ensamblaje no es casual ni aislado». Desde 'no me fastidies', a 'me voy de la vida' han sido algunos de los comentarios que ha desatado esta comparación.