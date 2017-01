Risto Mejide mantiene una enconada guerra dialéctica con Gabriel Rufián en 'Chester in Love'

Gabriel Rufián fue el invitado el pasado domingo de Risto Mejide en 'Chester in love' que emite Cuatro. «La fama no es sólo que la gente te conozca, sino una herramienta para poder llegar a más gente y que la gente vea que nosotros no llevamos tridente, ni rabo, ni cuernos», comenzó el político, que añadió: «Un tuit es una frase y yo creo que es mucho mejor explicar en una frase algo que en media hoja o en un discurso entero. Nosotros estamos ahí para cabrear al que nunca se cabreaba, y según quien reacciona como reacciona, es que estamos haciendo bien nuestro trabajo». Por último, terminó su discurso señalando que «sería un debate muy interesante definir lo que es el populismo».

Pero en ese momento, según recoge El Economista, llegó Risto y le dio un pequeño 'zasca', al comparar sus críticas a Zara con la chaqueta de la misma firma que llevaba. «¡Estás subvencionando a los niños de Delhi!», le dirigió el publicista, antes de que Rufián le dijera: «Ojalá nos apoyemos más en los autónomos que en Amancio Ortega» y añadía: «Si a un político lo único que le puedes recriminar es que lleva las Nike, hay algo que no entiendo. Ojalá os fijarais tanto en Rato. Tú puedes comprar en Zara y ser crítico con la política neoliberal que defiende esa gente. Es como el 'si tan comunista eres, por qué no vives en esa cueva».

Fue entonces cuando Risto quiso defender a Amancio Ortega: «Ojalá haya muchos más empresarios como él», a lo que Rufián contestó: «Ojalá se apoye más a los autónomos que a Amancio Ortega».

Risto termina comparando a Rufián con la restauradora del Ecce Homo de Borja, insinuando que se trata de alguien que intenta hacer un trabajo con buena voluntad pero no lo consigue. «Yo era una persona muy anónima y siempre he tenido encima a trolls, sobre todo del PP y de Ciudadanos. Yo vengo de una familia que hablaba de política continuamente, me sabía los nombres de los ministros antes que de los futbolistas y cada Telediario era un debate político. Me parece que es incluso sano que desde muy pequeños los chavales sepan lo que hay. Nosotros éramos todos de izquierdas», señala Rufián, que concluía su intervención diciendo: «Rivera es súper cuñado, si le ves un rato dices que le falta un plato de gambas al lado. Pero él celebra los goles de España y yo también. Yo he visto gente con la camiseta de España en mítines independentistas. Nosotros somos republicanos de izquierdas y no somos anti nada. Y para el Estado español será una gran noticia democratizadora que Cataluña consiga ser una república independiente».