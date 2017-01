Risto Mejide llora ante las cámaras

Risto Mejide ha mostrado su faceta más sensible en su regreso al programa 'Got talent'. El 'culpable' de su actitud fue Bruno Sotos, un joven canario que salió al escenario con el objeto de emocionar al jurado y al público. Antes de iniciar su interpretación, el joven adelantó que iba a cantar una canción que había compuesto en honor de su padre fallecido, según recoge el portal Chance.

Al terminar su actuación, logró que el público se pusiera en pie mostrándole todo su cariño, mientras el jurado lo aplaudió y Risto se secaba las lágrimas.

Al concluir la actuación, Eva Hache fue la primera en comentarla al ver a los compañeros muy emocionados: «Tú, lo que has hecho hoy aquí, es espectacular», señalaba la cómica. Por su parte, Risto le comentó a Bruno «A mí me ha dejado muy jodido», y añadió: «Es que ha habido una frase que has dicho que no sé muy bien cómo era, pero decía algo así como 'me corres por las venas, que jodido es eso y que no te pueda abrazar».

Al final, el canario se llevó los cuatro síes del jurado y un fuerte aplauso. Los miembros del jurado salieron del plató hacia una sala de descanso donde continuaron hablando de la actuación. Jorge Javier Vázquez, presentador de 'Sálvame', le dio a Risto su opinión sobre por qué se ha puesto así: «¿Pero sabes por qué te ha pasado eso? Porque eres padre y te toca más la fibra». A este comentario, Risto le respondió: «Todos tenemos a alguien a quien le podríamos dedicar esa canción. Y en mi caso ese alguien es muy reciente. Y, efectivamente, al ser padre, se ha juntado todo, una pelota... Y no era capaz ni de hablar».

Risto fue padre hace siete años con la presentadora Ruth Jiménez de la que se separó en 2014. Tras un breve periodo con Carla Nieto, el publicista mantiene una relación con la jovencísima modelo Laura Escanes, de 19 años.

Parece que la relación de Risto con su ex y madre de su hijo, Ruth, no es tan buena como dice ella ya que ha quedado patente que no puede ver a su hijo tanto como le gustaría.