Raimundo no se fía de Francisca, pero si le acompaña a la Casona le dirá toda la verdad

Beatriz se pone a la defensiva negándolo todo, pero ni Hernando ni Camila la creen. Beatriz no sabe bien cómo comportarse con Matías que le viene a decir que se cuide de Ismael, finalmente lo hace con bastante autosuficiencia y frialdad.

Francisca termina por contar a Raimundo sólo parte de la verdad; no le miente pero no se lo cuenta todo. Y pasa el tiempo y Raimundo no se fía de Francisca. Ahora sí, promete que si le acompaña a la Casona le dirá la verdad de principio a fin.

Cristóbal sorprende a Carmelo: quiere rematar a Severo ahora que está en su peor momento, éste termina plantándose: no seguirá con lo que traman contra Severo, quiere volver a pactar las condiciones.

Hernando y Camila se confiesan sus sospechas hacia Ismael y por fin éste saca la carpeta que estaba guardando, quizás entre los dos consigan poner sobre la mesa todas las sospechas acumuladas.

A Mauricio no le gusta Caridad, pero Fe parece estar unida a ella con un vínculo que el capataz no entiende.

El parto continúa y Severo está dispuesto a aguantar hasta el final por si Candela reacciona… cuando recibe una visita misteriosa. Sin saber quién ha sido esa persona misteriosa, Candela despierta en el último momento y eso supone que tendrán una oportunidad pero el parto se va complicando y llega a su culmen cuando el bebé recién nacido no llora.