Mario Casas marca el inicio de una nueva etapa con un tatuaje

Tras su ruptura con Berta Vázquez, el actor Mario Casas quiere dar un rumbo completamente nuevo a su vida y para materializarlo se ha hecho un tatuaje en su cuerpo.

Mario Casas acudió al estudio para hacerse un tatuaje en la pierna. Después de ir a un establecimiento de comida rápida, en el que cogió una pizza para comer, el actor se dirigió al estudio donde pasó gran parte de la tarde. Mario esperó su turno en la sala de espera como el resto de clientes, según recoge el portal 'Chance'.

Unas horas después, el actor salió con una de las patas del pantalón levantada dejando parte de su nuevo tatuaje al descubierto ya que Mario quería que se le secara cuanto antes. El actor se ha tatuado un dibujo tribal, todavía indescifrable.

Aunque todavía no ha logrado encauzar su vida sentimental, en el terreno profesional no para de cosechar triunfos. Desde que saltara a la fama en la serie juvenil 'SMS' y 'Los Hombres de Paco', no ha cesado de compaginar unos proyectos con otros y protagonizar películas como 'Fuga de cerebros', 'Tres metros sobre el cielo', 'Tengo ganas de ti', 'Grupo 7' o 'Palmeras en la nieve', además de su recién estrenada 'Contratiempo'.