Alonso Caparrós quiere abandonar la casa de 'Gran Hermano VIP 5'

A Alonso Caparrós le está comenzando a parecer algo grande el reality en el que se ha metido. El pasado jueves, el presentador nominó a Emma Ozores con tres puntos porque, según él, la actriz podría ser «un topo» que filtrase información entre sus propios compañeros.

Unas horas más tarde, Alonso reconoció su error y pidió disculpas a la actriz, pero las nominaciones ya se habían terminado y Emma formó parte de los 'elegidos' para salir de la casa de 'Gran Hermano VIP'.

Tras conocer el nombre de los tres nominados, Caparros ha reunido a todos sus compañeros en el salón para mostrarse contrario a la decisión que Tutto Durán tomó el pasado jueves de salvar a Alejandro. Alonso apuntaba que el canario había tomado esa decisión a raíz del trabajo que han realizado a lo largo de la semana y no ha tenido en cuenta lo que ocurre en la convivencia.

Alonso sigue pensando que la nominación de Emma es injusta, a la vez que se ha arrepentido por haberla nominado y piensa que en su lugar debería estar Alejandro Abad. Después de dar estas explicaciones, ha señalado que no está contento de su paso por el programa y que le gustaría abandonarlo. «Me siento desubicado. No quiero estar en la casa porque no encuentro las conexiones con la gente». El presentador piensa que tiene que ser el próximo expulsado, aunque en el plató hay opiniones de todo tipo.