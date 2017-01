Aída Nízar podría convertirse en nueva concursante de 'GH VIP 5'

Los seguidores de Mediaset han reclamado que Aída Nízar sea nueva habitante de la casa de 'Gran Hermano VIP'. Lo que está claro es que su entrada supondría asegurarnos la polémica.

La cadena ha publicado una encuesta en la que solicitan la opinión del público para su posible regreso. La encuesta da las opciones de votar Si/no bajo el enunciado: «Tras varios años de ausencia de la exconcursante más polémica de 'Gran Hermano' en los platós de televisión, ¿crees que ha llegado el momento de que vuelva?».

La cifra de audiencia de la gala semanal del reality no baja del 17%, pero los datos que registran la última hora o el debate son preocupantes, a pesar de que este es uno de los castings mejor valorados por los espectadores por no haber recurrido a los típicos personajes salidos de 'MYHYV' y 'Sálvame', pero, no obstante, no están logrando la audiencia esperada, de ahí que en las redes sociales muchos espectadores se pregunten si esta encuesta va ligada a una entrada inminente en la casa de la exconcursante de 'Gran Hermano' para revolucionarla.

Otra de las teorías que se barajan es que Aída recupere su sección 'Sálvese quien pueda' dentro del programa 'Sálvame' y en la que se convierte en reportera y aborda causas sociales, según publica el portal Formulatv.