Plantón en First Dates por un buen motivo

El programa de Cuatro 'First Dates' volvió a vivir otra de esas citas un tanto controvertidas. Maica y Sergio eran los protagonistas de este primer encuentro que no resultó bien y eso que todo comenzó de manera correcta hasta que comenzaron a charlar y se dieron cuenta de que no tenían casi nada en común. De hecho, después de que ella reconociese su gusto por el grupo musical Camela, él llegó a decir que "nos han juntado por eso, porque por lo demás no".

Pero la ruputura definitiva llegaba cuando ella comentaba que tenía tres hijos. "Tengo derecho a ser feliz", le decía a su cita. Al lo que Sergio respondía "Sí, pero no conmigo", asegurando que prefería "ir de cara".

"Si de verdad quieres encontrar una persona, pones demasiados inconvenientes. La persona perfecta no existe", exclamó Maica, levantándose entre lágrimas para ir al cuarto de baño. De allí ya no volvió, dando plantón a su cita y finalizando la velada de manera precipitada.