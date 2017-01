Esto es lo que piensa Belén Esteban de la expulsión de Toño Sanchís

Toño Sanchís era el primer expulsado de la casa de Gran Hermano Vip 5 con más del 75% de los votos ante los otros dos nominados, Tutto y Elettra. Al día siguiente en 'Sálvame' como era de esperar uno de los temas estrella era la expulsión del exrrepresentante de Belén Esteban del reality. Belén no se encontraba en plató pero sus compañeros del programa la llamaron para conocer cómo se había tomado la noticia.

La primera pregunta de Carlota se refería a esa 'mano negra' a la que Toño había estado aludiendo desde el comienzo del concurso a lo que Belén respondía: "Mira... Entre Navidad y la sombra alargada y maquiavélica ya está ¿no? Ya está bien. Yo solo voy a decir que estoy super contenta, no voy a engañar a la gente. Yo de lo que ha hecho este señor en el reality no he hablado. El viernes fui al 'Deluxe' y se me hizo una pregunta y dije que sí quería que se fuera. No veas lo que he tenido que escuchar que si yo tengo la culpa... Diga lo que diga voy a tener siempre la culpa entonces solamente voy a decir que estoy muy contenta, no lo voy a negar".

También explicó que no había podido ver la gala porque se encontraba en el cumpleaños de Raúl Prieto, uno de los directores de Sálvame y amigo de Belén y que se había enterado de la expulsión al leerlo en su móvil.

También respondidiendo a una pregunta de Carlota, Belén explicó que no se sentía en absoluto responsable de la expulsión de Toño: "Hombre es que parece ser que yo tengo la culpa de todo. Mira, yo no he hablado con ningún concursante, no he puesto ningún tweet... La gente ha sido libre para hacer lo que ha querido. Pero parece ser que Belén Esteban ha llevado a cabo una campaña... No es verdad, no es verdad". Además, conminó a Sanchís a que hiciera un examen de conciencia sobre lo que había hecho dentro de la casa para salir tan pronto. "Lo único que tengo que decir es que estoy muy contenta de que haya salido, yo salí la última y él ha salido el primero", dijo.

Ahora solo cabe esperar la respuesta de Toño Sanchís a estas palabras de Belén Esteban.