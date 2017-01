Rodrigo y Bea, una relación que se consolida paso a paso

La relación entre Bea y Rodri, concursantes de 'Gran Hermano 17', se está consolidando paulatinamente y eso que en un principio pocos apostaron por elllos.

Bea, ganadora del reality, le ha regalado a su chico un bonito viaje a Roma, y desde allí no han parado de publicar imágenes de lo bien que se lo están pasando, tal y como recoge el portal Bekia. Una de esas fotografías iba acompañada de un pequeño texto que no ha dejado indiferente a nadie. Por lo que parece, es una declaración de intenciones. Rodri manifiesta lo que siente por su chica, a pesar de que son muchos los que dicen que está con ella por interés. Algo de lo que ha querido salir al paso Rodri con estas palabras: «Recuerdo que Bea fue expulsada con un alto porcentaje y volvió a la casa para más tarde GANAR. Si fuera interés, no tendría nada con alguien que abandonó la casa». Respecto al dinero, también ha querido lanzar un mensaje: «Como todo el mundo sabrá, el dinero de Bea es para su FAMILIA y cumplir su sueño: traer a su madre a vivir con ella».

Rodrigo ha querido dejar bien claro que todo lo que hay entre ellos es real: «Apostamos por esto con sinceridad y paso a paso, seguimos. Diferentes sí, pero compatibles. El amor no mira con los ojos, sino con la mente».