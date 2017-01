Marlene Mourreau afirma que Yvonne Reyes es su tipo de mujer

El domingo, 8 de enero, comenzaba una nueva edición, y ya van cinco, de 'Gran Hermano VIP'. En esta ocasión, el ramillete de concursantes es de los más variopinto. Dentro de la casa, nos encontramos con Irma Soriano, Alonso Caparrós, Toño Sanchís e Ivonne Reyes, entre otros. Y como no podía ser de otra manera, nada más entrar en la casa de Guadalix ya han comenzado a surgir informaciones sobre ellos.

Es el caso de Ivonne Reyes. 'Sálvame', en su programa del 19 de enero, emitía un vídeo sobre una serie de investigaciones que había llevado adelante 'Aquí hay tomate', en 2004, y que hacían referencia al catálogo que, supuestamente, tendría María de Mora y en el que se encontraban informaciones de mujeres famosas, tal y como apunta el portal Bekia.

Marlene Mourreau afirmaba que Ivonne Reyes era unas de las mujeres que estaba en el catálogo de María de Mora. Por si fuera poco, la francesa afirmaba haber tenido algo más que amistad con la venezolana. «Pues eso fue, yo me acuerdo... Era cuando yo estaba con mi exmarido. Yo no tengo nada que esconder. Siempre me ha gustado Ivonne, me parece una mujer guapísima. Es muy sexy y es mi tipo de mujer. De hecho se parece mucho a mi exnovia», apunta Marlene.

También recuerda que si su relación con Ivonne no llegó a más fue por sus prejuicios. «Ella tiene mucho miedo. Para ella es tabú, tiene muchos prejuicios pienso yo», apuntó en la gala.