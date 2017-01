Una concursante de 'GH VIP 5', a punto de electrocutarse en directo

Los seguidores de 'Gran Hermano VIP' han estado a punto de ver en directo una tragedia cuando uno de los concursantes ha estado muy cerca de electrocutarse. La protagonista de esta historia ha sido Emma Ozores, que no tuvo mejor idea que meter un tenedor en la tostadora, cuando todavía estaba en funcionamiento.

«¡No metas ahí nada de metal!», le dijo Ivonne Reyes justo a tiempo, evitando, de esta manera, que la televisiva contactara la parte metálica del tenedor con la parte eléctrica de la tostadora, lo que podría haber terminado en un lamentable incidente, según recoge El Ideal.

Emma Ozores, momentos antes de preparar las tostadas para desayunar, protagonizó otro pasaje, al menos curioso. Se encontró en el suelo un tornillo: «¡Un tornillo! ¡Se me ha caído un tornillo! Esto es una cosa muy necesaria pero que no me sirve a mí para nada».

Como era de esperar, los dos momentos protagonizados por la cómica dieron mucho de que hablar en las redes sociales.