Chelo García Cortés se guarda su opinión sobre la supuesta historia de Bárbara Rey con el Rey Juan Carlos

La supuesta relación que mantuvieron, en su día, Bárbara Rey y el Rey Juan Carlos vuelve a estar de actualidad. Por una parte, el padre del actual monarca no ha dicho nada y la exvedette ha comentado que ni sabe nada ni quiere saberlo.

Pero en esta historia ha entrado una tercera persona, Chelo García Cortés, que también se ha convertido en noticia por un descuido. La tertuliana de 'Sálvame' pensaba que no la estaban grabando y hablaba con total naturalidad con Irene Rosales sobre el tema: «Lo que no voy a hacer es jugarme el cuello yo. Lo que he vivido no lo puedo contar, porque no me van a proteger. Ahora se puede hablar de él, ¿pero y de los otros? Bárbara Rey no coge el teléfono porque tiene miedo de que le graben», ha comentado la periodista que no ha confirmado la existencia de cintas de vídeos y sonoras un tanto comprometedoras: «Yo no voy a confirmar esas cintas. Ella nunca ha hablado de las cintas en público». También ha dejado claro que Bárbara nunca ha confirmado en público haber mantenido una relación con Juan Carlos de Borbón, según publica el portal Bekia.

Una vez que Chelo se dio cuenta de que estaba siendo grabada, reconoció que fue una de las periodistas que conocían la historia, que facilitó a través de una tercera persona un encuentro de Bárbara Rey con una persona cercana a Don Juan Carlos que ya ha fallecido porque quería que el material que, supuestamente le quedaba a ella, fuera a parar al anterior Jefe del Estado.