Angelina Jolie, enfadada con la industria del cine

Numerosos medios estadounidenses están abriendo sus portadas con el enorme enfado de Angelina Jolie. Según informan, «la actriz no soporta el enorme apoyo que está recibiendo Brad Pitt por sus compañeros».

En la pasada gala de los Globos de Oro, su exmarido apareció por sorpresa en el escenario y todos los asistentes comenzaron a aplaudir, una ovación que duró varios minutos y enfadó a la actriz, según recoge el diario ABC.

Según el medio 'Ok', un testigo confirmó los rumores y añadió más: «Angie tuvo que ver cómo sus compañeros animaban y apoyaban públicamente a su ex. Al parecer, Hollywood no ha aprobado la forma en que Jolie ha vapuleado al padre de sus hijos tras su divorcio y no ocultan su alegría de volver a verle sonreír. Algo que molesta mucho a Angelina que no soporta verle tan contento».

Esa misma fuente apuntaba que el entorno sabe bien que «parejas importantes del sector no aprueban en absoluto el comportamiento de Angelina y su actitud ante la custodia. Que la pidiera solo para ella y dejara rumores malintencionados sobre Pitt, insinuando problemas graves con drogas y alcohol, es algo que no perdonan a la actriz».

Ahora mismo, la relación entre la expareja de actores es peor que nunca, por lo que hablar de reconciliación se considera algo prácticamente imposible.