La soberbia de Caridad desespera a los seguidores de 'First Dates'

En muchas ocasiones, tener una visión positiva de uno mismo es una gran virtud, pero también hay que saber poner límites. Caridad, una joven concursante madrileña que trabaja como camarera, está muy 'enamorada' de sí misma, algo que no ha gustado demasiado ni a las redes sociales ni a los espectadores de 'First Dates'.

Su soberbia, como recoge la web del Ideal, ha provocado cierta repulsión en los televidentes del programa presentado por Sobera, que no están demasiado de acuerdo en las apreciaciones que tiene la propia Caridad sobre su belleza.

Así, sopasconhondas @sopasconhondas escribió: «caridad te voy a decir dos cosas que no sabes: no eres guapa ni tienes un cuerpo», mientras que VanditGamers @VanditAngel sentenció: «En serio cada vez que sale mas Caridad mas fea me parece...».