Sergio Ayala e Ivonne Reyes empiezan a tontear en 'GH VIP 5'

A medida que pasa el tiempo dentro de la casa de 'Gran Hermano VIP', la presencia de Ivonne Reyes comienza a ser más visible y, además, ya se ha fijado en un compañero del reality, con el que podría tener alguna 'historia'.

La última aproximación entre la venezolana y Sergio Ayala se produjo en el jacuzzi con Elettra Lamborghini y Aless Gibaja como testigos. El concejal comenzaba a desnudarse para meterse en el jacuzzi e Ivonne le dijo: «Todos sabemos que tienes trabajado tu cuerpo» y, a continuación, pasó su mano por los abdominales del joven.

Unas horas después, la presentadora confesaba a Irma Soriano que le gustaría que Sergio tuviera unos años más: «Si a éste le metes 20 años más, estaría fenomenal para tontear».

Sergio lo ha dejado claro, en relación a su 'necesidad' de tener pareja: «Me gustaría enamorarme, pero al final me cuesta mucho encontrar a esa persona y no me gustaría con cualquiera y entonces por eso mi contacto con las chicas de la casa es muy despacio. Si no surge, no surge».

A falta de pocas horas para conocer el nombre del primer expulsado del concurso, los tres nominados ya han comenzado a hacer las maletas. Elettra, Tutto Duran y Toño Sanchís fueron los tres elegidos por el público y uno de ellos ya no dormirá esta noche en Guadalix de la Sierra. En el caso de que sea Elettra, tendrá que decir adiós a una de las relaciones más esperadas con Daniela Blume, tal y como recoge el portal FórmulaTv.