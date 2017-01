Una noche picante y comentarios desafortunados en 'Casados'

Dos bodas centraron la atención de la segunda entrega de 'Casados a primera vista'. Y en ellas hubo de todo. En la primera, Jordi y Mónica dejaron los nervios a un lado y mostraron la felicidad que sentían por darse el 'sí quiero'. Entre ellos, la conexión resultó evidente desde el primer instante, como dejaron claro algunos de los invitados al enlace.

Pero esa felicidad no fue completa, como recoge la web de 'Vertele!'. Una de las invitadas, concretamente Ana María, la madre de la novia, fue crítica con la boda y con la pareja de Mónica. Para ella, «Jordi no es lo que yo creo que se merece mi hija». De hecho, a Ana María no parecía gustarle casi nada de lo que estaba viviendo, incluida la actitud de los amigos del novio durante la ceremonia: «Parece que estáis en una despedida de soltero», sentenció. Y decimos 'casi' porque hubo alguien que sí le encantó. «Me gustas más tú» dijo Ana María a Lluis, curiosamente el mejor amigo de Jordi.

Pero la pareja no atendió las críticas de la madre de Mónica y dieron rienda suelta a su pasión en la primera noche juntos. El momento subido de temperatura que vivieron en el jacuzzi será recordado en la historia del programa.

En la otra boda, protagonizada por Ruth y Jaime, todo iba bien entre ellos, pero no entre los invitados. Uno de los amigos del novio destacó por sus desafortunados comentarios hacia la hermana de la novia por su peso: «¿Pero has visto lo que pesa esa mujer? Si ha hundido la silla», dijo mientras sonreía. Desgraciadamente, Ruth pudo escuchar las burlas por sí misma.