Llaman 'machista' a Pablo Motos en Twitter

Cristina Pedroche se ha convertido en la gran protagonista de los últimos días. Tras el revuelo por su vestido de Nochevieja y del estreno de 'Tú sí que sí', el pasado martes acudió al plató de 'El Hormiguero'. Del encuentro no salió bien parado su entrevistador, Pablo Motos que fue acusado en las redes sociales de 'machista' por ciertas preguntas que hizo a la vallecana, según recoge El Ideal.

Motos preguntó a Cristina Pedroche por la preocupación que le supondría la caída del pecho. Una afirmación que tuvo su respuesta en Twitter: «Que no se diga que Pablo Motos no es machista y plástico».

Este comentario se produjo en una entrevista en la cual la colaboradora de ‘Zapeando’ abordó el tema del feminismo. «Las feministas ven una historia que no existe porque yo elegí el vestido de Nochevieja. Lo que más rabia me da de todo es que se creen que soy tonta. Nadie me obliga a hacer nada», llegó a manifestar.

Varios comentarios acusaban a Motos de hablar «siempre» del «cuerpo, pareja o ropa de las invitadas». Otros fueron algo más ácidos: «Qué machista Pablo Motos, hipersexualizando a una chica tan casta como Cristina Pedroche».